أصالة نصري تعلن عن حياتها العاطفية..ونبيل شعيل يسخر منها!

حلت الفنانة السورية أصالة نصري ضيفة إلى جانب أخطبوط الاغنية الخليجية عبادي الجوهر ضمن وصلة غنائية تم بثها عبر تطبيق انستقرام.

وقدمت أصالة خلال البث الكثير من الأغاني منها ما غنته لوحدها ومنه ما شاركته مع عبادي الجوهر، وبالطبع تم تبادل الحديث بينهما خلال الفقرات الغنائية، وكان أحد المواضيع التي تم التحدث بها حول وضعها العاطفي وما إذا كانت ستتزوج مجدداً لتعلق بـ "أنا خلص اعتزلت الغرام".

-سواليف اصاله نفس سواليفي مع الحب

-ردة فعل عبادي جوهر نفس ردة فعل الحب#أصالة_نصري #عبادي_الجوهر pic.twitter.com/gUZBpUNxX7 — اليين.🌻 (@xliil77_) January 28, 2021

وتابعت أصالة "الدور عندك انت بس انوي الزواج ورح يمشي الموضوع" ليعلق بـ "أنا نويت"!

وكان عبادي قد تزوج في الثمانينات من سيدة تدعى "نورة سعد الحريقي" ورزق منها بابنتين "سارة ومي"، وفي عام 2006 أُصيب زوجته بالسرطان وتوفيت في نفس السنة بعد معانتها مع المرض، ومن يومها لم يدخل الفنان في علاقة عاطفية.

بالعودة للبث طلبت أصالة من عبادي أن يغنيا أو بالأحرى يدندنان المقطع المشهور "أمان أمان" ليعلق بطريقة طريفة "ما تبتي"! قاصدًا الفيديو الساخر الذي تم تركيبه منذ مدة ونال انتشار كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي أظهر عبادي وهو يضرب أصالة بقدمه بعد وصلة "آمان آمان" أثناء غنائه.

وتم تداول تعليق طريف من الفنان الكويتي نبيل شعيل والذي كان يتابع البث، إذ علق على إطلالة أصالة بـ "أصالة ترا مو اليوم الوطني شكو لابسة العلم"!

يذكر أن أصالة نصري كانت قد أعلنت طلاقها من المخرج الفلسطيني طارق العريان بعد زواج دام لـ 14 عاماً أثمر عنه طفلان توأم "أدم وعلي"، وحول سبب الطلاق كانت خيانة طارق هي من أدت إلى ذلك بعد أن عاش علاقة عاطفية مع فتاة تدعى "نيكول سعفان".

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