أصالة نصري تفتح النار على طليقها طارق العريان وحبيبته: الي بتعمله مو انساني وعيب!

شنت الفنانة السورية أصالة نصري هجوماُ مفاجئاً على زوجها المخرج الفلسطيني طارق العريان وحبيبته الجديدة بعد انتشار صور لهما معاً مساء أمس.

وشنت الفنانة السورية الهجوم بمنشور عبر حسابها في إنستقرام والذي جاء فيه : "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ ..وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران" ..

وتابعت أصالة "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب"

وختمت بـ "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يذكر أن طلاق أصالة كان قد وقع بعد زواج دام لـ 14 عاماً وأثمر عنه طفلان توأم هما "أدم وعلي"، وكان سبب الطلاق بشكل مباشر خيانة طارق لـ أصالة مع فتاة تصغره بـ 33 عاماً تدعى "نيكول" وتعمل في مجال الفاشن وعرض الأزياء.

يُذكر إلى أن أصالة كانت متزوجة من السيد أيمن الذهبي وانفصلت عنه، وصرح أيمن وقتها حول موضوع الطلاق بعد تداوله أن قرار الزواج المبكر والطلاق جاء برغبة من أصالة، وأنه خلال أول فترة من الطلاق كان قد مر بحالة نفسية سيئة وكان في اكتئاب شديد وقد ساعده بعض المشاهير الذين تربطه بهم علاقات صداقة على تخطي الموضوع. أيمن أضاف أن أجمل شيء يجمعه بأصالة هم الأولاد وأنه فخور بالطريقة التي ربتهم فيها ومديون لها وأنها "ست بيت" على حسب وصفه، كما أضاف أنه عاش الكثير من الأشياء مع أصالة من نجاح وتعب وأن لو أصالة في يوم من الأيام احتاجة له سيكون بجانبها و سيلبي النداء بطيب خاطر.

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