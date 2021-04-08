أصالة نصري: خاتم زواج و أخبار عن زواجها من برلماني مصري...

رفضت المطربة السورية أصالة التعليق على الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجها من رجل أعمال و برلماني مصري، سواء بالتأكيد أو النفي واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء التي ستتضح أكثر خلال الساعات المقبلة، فى حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل.

بدورها أفادت مصادر نبأ زواج أصالة من نائب برلماني يعيش في محافظة الإسكندرية، حيث تم الاحتفال بزفافهما خلال الفترة الماضية، وقالت المصادر، إن النائب خاض انتخابات مجلس النواب الماضية، مرشحًا عن حزب مستقبل وطن (حزب الأغلبية)، حسب موقع القاهرة 24.

و كانت ىأصالة قد نشرت مجموعة من الصور الجديدة برفقة ابنتها شام عبر حسابها بتطبيق (إنستجرام)، وظهرت مرتدية خاتما ماسيا تزامنا مع أنباء خبر زواجها من عضو مجلس نواب. وتساءل عدد من متابعي أصالة إذا كان هو خاتم زواجها أم لا.

ويعد زواج أصالة نصري من البرلماني السكندري، إذا ثبتت صحة الخبر، هو الزيجة الثالثة لها، حيث سبق وتزوجت أيمن الذهبي الذي أنجبت منه شام وخالد، والمخرج الفلسطيني طارق العريان الذي انفصلت عنه مؤخر.

ذكر أن انفصال الفنانة أصالة عن طليقها المخرج طارق العريان، كان قد أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في نهاية العام 2019، وتسبب الأمر في صدمة للعديد من أصدقاء الفنانة والمخرج، حيث اشتهرا بحبمهما لبعضهما.

وحاول العديد من أصدقاء أصالة وطارق العريان الصلح بينهما إلا أن الأمر انتهى بالطلاق، وبعد شهور أعلنت أصالة عن الانفصال، الأمر الذي لاقى رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وبعدها بشهور أصدرت أغنيتها (شامخ)، والتي ربطها الجمهور بقصة انفصالها.