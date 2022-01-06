أصالة و زوجها في أحدث إطلالة لهما على الدراجة النارية

شاركت الفنانة أصالة صورة جديدة رفقة زوجها على دراجة نارية (موتسيكل)، في أحدث ظهور عبر خاصية (ستوري) بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ا(نستغرام).

وكتبت: (معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة).

ومن ناحية أخرى، أحيت أصالة حفلًا غنائيًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما وطرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة (حنين) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب). أغنية (حنين) من كلمات فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

أصالة أهدت الأغنية لزوجها فائق حسن قائلة :(بدّي أهديها لقلبك الحلو الّلي متله عمّري ماشفت.. بدّي أهديها للطّيابة وللشّهامة الّلي بروحك.. أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها.. شكرًا حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك.. شفيتني.. دلّلتني.. راعيتني).