أمل العوضي تتعرض لإنتقادات حادة بسبب جرأتها في رمضان...صور

أثارت الفنانة الكويتية أمل العوضي موجة من الجدل بسبب أحدث إطلالاتها في صور نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق (إنستجرام) وظهرت فيها مرتديةً فستاناً أسود من الموسلين مكشوفاً عند الكتفين.

وأطلق هذا الأمر موجة من الانتقادات حيث اعتبر الناشطون أن نشر هذه الصور مع حلول شهر رمضان المبارك أمر غير لائق... فالإطلالة الجريئة تتنافى مع أجواء شهر الصوم.

و مما جاء في التعليقات: (أعوذ بالله من غضب الله) و(الستر زاين رمضان حرام) و(الجمال جمال الروح مو الجسد. عيب رمضان إغراءات ربنا لا تآخذنا) و(أستغفرالله هاي دراعة لو روبة نوم؟)، حسب موقع دنيا الوطن.

و كانت أسم الممثلة أمل العوضي قد تصدر الترند عبرموقع ( تويتر) بعد أن تم تداول مجموعة صُور لها من حسابها في (سناب شات).

وأثارت الصُور المتداولة التساؤل حول التغير الشبه دائم بوجه أمل، اذ في كل مرة تشارك صُورة جديدة يلاحظ وجود تغير في وجهها.

وتفاجأ الجمهور بدوره مما تفعله الممثلة بنفسها مع أنها بعمر صغير وملامحها جميلة، وعلقوا على الصُور المتداولة كالتالي: (الكويتيات نصهم خربوو وجههم بتجميل ماصرنا نعرفهم من بعض).

وتابع آخر (مافيه احسن من خلق ربي تروح الوحده تشوه نفسها واذا صارت شينه وتورطت تندم)، وكان هنالك تعليق (يمكن عندها مضاعفات من العمليات القديمة فلازم تسوي عمليات ثانيه!).