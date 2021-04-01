أمل العوضي متهمة باستساخ إطلالتي هيفاء و هبي و ياسمين صبري!

احتفلت الفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي يوم أول أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 32، حيث شاركت متابعيها عبر (إنستجرام) مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل ميلادها.

واختارت العوضي لهذه المناسبة فستانا براقا باللون الذهبي، من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي (جسميكو).

وتداول رواد السوشال ميديا صورًا وفيديوهات من حفل الميلاد وشكك البعض بسنها، حيث قال البعض، إنه من المستحيل أن تكون بعمر الـ 32 وإنها على الأغلب أكبر من ذلك، وتخفي عمرها الحقيقي.

أمل العوضي لم تسلم من الإنتقادات، حيث أشار البعض إلى أنها ترتدي نفس الفستان الذي سبق أن ارتدته ياسمين صبري، بينما هناك من علق بأن الفستان سبق أن ارتدته هيفاء وهبي قبل نحو عامين في مسابقة جمال لبنان، ولكنه بلون مختلف.

يشار إلى أن أمل العوضي تتعرض دائماً للإنتقادات وتتهم بأنها تحاول أن تستنسخ شكل هيفاء وهبي، مع أنها قالت أنها قالت أنها تفضل أن تظل الفتاة على طبيعتها، عندما سئلت عن موقفها من عمليات التجميل.