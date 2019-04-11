أميتاب باتشان

قرر نجم وأسطورة بوليوود الفنان أميتاب باتشان عدم المشاركة في إحدى الأفلام التي عرضت عليه مؤخرًا للعب دور البطولة فيها، وذلك بعد أن كان وافق على أداء دور رجل باكستاني يحمل رسالة سلام ومحبة بين بلده والهند، وتحت إشراف المخرج "Resul Pookutty" للمرة الأولى.

وجاء هذا القرار من أميتاب باتشان، بسبب رغبته في أن يكون بعيدًا عن الخلافات السياسية بين البلدين، وخاصة بعد تدهور العلاقات بينهما في الآونة الأخيرة، على الرغم أنه كان يشعر بالحماس بعد قرائته للسيناريو الخاص بالفيلم إلّا أنه فضل عدم الخوض في الأمر، حتى لا تتم مهاجمته من قبل المتطرفين الهندوس بسبب حديثه عن السلام مع باكستان.

يشار إلى أنه دائمًا ما كان هذا الأمر يشكل عائقًا كبيرًا في وجه الممثلين الهنديين، وفي أغلب الأحيان يستسلم معظمهم لضغط الجهات المتطرفة في الهند، حتى ولو كان هذا الشخص هو سيد بوليوود الأول أميتاب باتشان.

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