أميتاب باتشان يشارك صورته مع كارينا كابور وهي طفلة (صورة)

شارك مؤخرًا النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان صورة تظهر فيها الفنانة كارينا كابور وهي في طفولتها، واستطاعت أن تحصد آلاف الإعجابات، وجذبت انتباه عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ملايين المعجبين على صفحة باتشان قد شاهدوا هذه الصورة، لتصبح الأكثر انتشارًا خلال وقت قصير، حيث أن هذه الصورة تعود لعام 1983، من فيلم "Pukar"، حيث كان بجانبها أميتاب باتشان الذي كان يقوم بمعالجتها بعدما تعرضت لإصابة بقدمها.

وترك باتشان تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام وقال: "احزروا من في الصورة؟ أنها كارينا كابور في كواليس فيلم "Pukar"، وكانت برفقة والدها راندير كابور، وقد آلمت وقتها قدمها وقمت أنا بوضع المحلول الطبي ومعالجتها".

على الصعيد الفني، من المقرر أن يشارك أميتاب باتشان في فيلم الإثارة والغموض "Chehre"، برفقة الممثل عمران هاشمي.

للمزيد من قسم عالم بوليوود اقرأ أيضًا: