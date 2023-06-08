  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أميرة فتحي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة

أميرة فتحي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 03:42
أميرة فتحي
أميرة فتحي

البوابة-احتفلت الفنانة أميرة فتحي بتخرج ابنتها جويرية وائل حب من الجامعة الكندية.

اقرأ ايضاًأميرة فتحي تثير الجدل بعد كشفها التعرض للتحرش من قبل سيدات!أميرة فتحي تثير الجدل بعد كشفها التعرض للتحرش من قبل سيدات!

و نشرت أميرة فتحي مجموعة من الصور لها مع ابنتها من حفل التخرج عبر حسابها على تطبيق (إنستغرام)، وعلقت عليها كاتبة: (شكرا يارب، الحمدلله والشكر لله علي كل نعمك وافضالك عليّ، شكرا حبيبتي انتي هديه غاليه من ربنا فخوره بيكي عمرك ما تعبتيني ولا حد اشتكي منك بالعكس كنتي مسؤله من وانتي طفله وهتفضلي طفلة في نظري بقلبك اللي مليان براءة وحب عمري ماقلتلك ذاكري كنتي متفوقه دايما ومهذبه وعارفه مسؤلياتك صحبتي وبنتي وحبيبتي ربنا يحفظك ويكتبك من السعداء دنيًا واخره من فضله ورحمته) .

أميرة قتحي في تخرج ابنتها

يشار إلى أن أميرة فتحي تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة وكان آخر أعمالها مسلسل بطولة مسلسل (السرايا)، الذي تم عرضه عام 2017، وشاركها في بطولة العمل  مجدي كامل، سوسن بدر، ميار الغيطي، دنيا عبد العزيز، وناصر سيف، وياسر علي ماهر، أمير شاهين و آخرين.

أميرة قتحي في تخرج ابنتها

 


 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...