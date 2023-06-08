أميرة فتحي تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة

البوابة-احتفلت الفنانة أميرة فتحي بتخرج ابنتها جويرية وائل حب من الجامعة الكندية.

و نشرت أميرة فتحي مجموعة من الصور لها مع ابنتها من حفل التخرج عبر حسابها على تطبيق (إنستغرام)، وعلقت عليها كاتبة: (شكرا يارب، الحمدلله والشكر لله علي كل نعمك وافضالك عليّ، شكرا حبيبتي انتي هديه غاليه من ربنا فخوره بيكي عمرك ما تعبتيني ولا حد اشتكي منك بالعكس كنتي مسؤله من وانتي طفله وهتفضلي طفلة في نظري بقلبك اللي مليان براءة وحب عمري ماقلتلك ذاكري كنتي متفوقه دايما ومهذبه وعارفه مسؤلياتك صحبتي وبنتي وحبيبتي ربنا يحفظك ويكتبك من السعداء دنيًا واخره من فضله ورحمته) .

يشار إلى أن أميرة فتحي تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة وكان آخر أعمالها مسلسل بطولة مسلسل (السرايا)، الذي تم عرضه عام 2017، وشاركها في بطولة العمل مجدي كامل، سوسن بدر، ميار الغيطي، دنيا عبد العزيز، وناصر سيف، وياسر علي ماهر، أمير شاهين و آخرين.



