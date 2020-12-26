أمير كرارة و كريم فهمي يعلنان إصابتهما بفيروس كورونا

أعلن النجمان أمير كرارة و كريم فهمي اصابتهما بفيروس كورونا من خلال صفحتهما الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام).

وكتب أمير :(عملت مسحه تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو)، و أضاف :(ادعولي بالشفا).

بدوره قال الفنان كريم فهمي، إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه هي تكسير في الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف في الحلق، واليوم الثالث من بعد ظهور الأعراض، مؤكدا أنه عزل نفسه في حجرة خاصة وزوجته تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذها وهو مرتديا الكمامة يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد من إصابته بالفيروس.

و أضاف إن تجربة الإصابة بالفيروس هي تجربة صعبة للغاية ولكن لابد من التفاؤل لأنه نوع من أنواع العلاج، وتمنى أن تكون التوعيه بالمرض بصورة أفضل لأن هناك كبار سن فيجب توعيتهم بطريقة بسيطة بعيدة عن الخوف.

