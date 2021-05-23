أمينة خليل تنفي علاقتها بحورية فرغلي بعد اتهام الأخيرة لها بعدم الاتصال.. "ليست ابنة خالتي"!

أطلت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفةً في برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، وتطرقت للحديث عن مجموعة من المواضيع من بينها خلافها مع مجموعة من المشاهير.

سأل مقدم البرنامج المصري عمر ليثي الفنانة حول أكثر فنان أو فنانة جرحتها أفعالهم خلال فترة مرضها، لتؤكد أن لا أحد جرحها لكن هناك أشخاص لم يسألوا عنها من بينهم محمد رمضان.

خلاف حورية فرغلي ومحمد رمضان

أوضحت حورية فرغلي أن هناك خلاف يجمعها بالنجم المصري محمد رمضان، حيث لم يسأل عنها أثناء محنتها الصعبة ولم يطمئن على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية تجميل لأنفها، رغم أنها شاركته بطولة مسلسلين هما "عبده موتة" و"قلب الأسد" دون مقابل.

واستذكرت فرغلي موقف وقع بينها وبين رمضان، فقد كانت تصوِّر مسلسل وفي الطرف الآخر كان رمضان يصوَّر عمل فني، وحينما ذهب لتحيته والتسليم رفض مقابلتها.

وتابعت قائلة: “أنا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه”.

علاقة حورية فرغلي بأمينة خليل

من جهة أخرى، لم يكن رمضان الشخص الوحيد الذي لم يسأل عن فرغلي، فقد كشفت فرغلي أن الفنانة المصرية "أمينة خليل" لم تسأل عنها رغم رابطة القرابة التي تجمعهما، فهي تعتبر ابنة خالتها، كما أن والدتها لم تتصل بوالدتها.

وقالت: "مامتها تبقى بنت خالة مامتي، وهي مكلمتنيش خالص معرفش له. هو أصلا إحنا مش قريبين والعلاقة غريبة. الحقيقة هي مفكرتش حتى تسأل عليا، ولا جالي منها ماسج، ولا مامتها كلمت مامتي مثلا تسألها عني."

وأكَّدت فرغلي أنه رغم رابطة القرابة بينهما، إلَّا أن علاقتهما سطحية للغاية مُعللة ذلك بتواجدها في الخارج أغلب حياتها.

من جهتها، علَّقت أمينة خليل على تصريحات فرغلي مُشيرةً أنهما ليستا أبناء خالة بل هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة فرغلي، كما أن لا تواصل بينهما قبل دحول مجال الفن أو بعده.