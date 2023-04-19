أمينة خليل مبهرة في أحدث إطلالاتها

البوابة-نشرت الفنانة أمينة خليل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

وظهرت أمينة في الصور بإطلالة متميزة، معتمدة على المكياج البارز الذي ابرز جمال وجهها ، و تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

و فنيا، كشفت الفنانة أمينة خليل حقيقة نية أسرة مسلسل (الهرشة السابعة) أن يكون هناك جزء ثان من العمل، خاصة بعد انتهاء القصة بالنهاية المفتوحة وليست المغلقة كما ظن الجميع أو توقع.

وتابعت أمينة : (ولكن بشكل عام أنا لا أحب فكرة الجزءين من الأعمال، وهذه شخصيتي، والأفضل أن يكون للعمل جزء واحد، وهذه القصة بها مواضيع كثيرة للنقاش، والله أعلم إذا كان قد يوجد جزء ثان.. الله أعلم).

يذكر أن مسلسل (الهرشة السابعة) بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، على قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.