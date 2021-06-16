أنباء تؤكد ارتباط عمرو دياب بمصورة لمجلة عالمية...فمن هي؟

تداول في الساعات الأخيرة الماضية العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تؤكد ارتباط الهضبة عمرو دياب بفتاة تدعى دينا ضياء بهجت، وهذا بعد ظهورهما سوياً في الكثير من المناسبات والرحلات وسط العديد من الأصدقاء.

ووفقا لرواد مواقع التواصل، حدث التعارف بين دينا ضياء وعمرو دياب في شهر مارس/آذار الماضي أثناء وجودهما معا في مدينة الجونة، وتوطدت العلاقة بينهما على مدار الشهور الماضية، حيث صارت ضيفة دائمة على حفلاته الفنية داخل وخارج مصر بصفتها مصورة رغم أن عمرو يتعاون طوال السنوات الماضية مع مصوره الخاص.

يذكر أن دينا ضياء تصغر عمرو دياب بحوالي 20 عاما، وهي تعمل كمصورة فوتوغرافية لمجلة فوج العالمية في نسختها العربية العالمية، و تتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة، حيث كانت تعيش في إسبانيا ودرست هناك.

من جهة أخرى، كان المطرب، قد أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو/حزيران الجاري في المملكة العربية السعودية، ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً: (حفلة عمرو دياب في جدة يوم الجمعة "Sold out).