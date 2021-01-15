(أنغامي) تمنح درع المليون إعجاب لنانسي عجرم...صورة

تسلّمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم درع المليون إعجاب من موقع (أنغامي)، بعد أن حصدت أغنيتها الشهيرة (عم بتعلق فيك) أعلى عدد إعجابات منذ تأسيس الموقع.

ونشرت نانسي عجرم عبر خاصية القصص القصيرة في موقع (إنستجرام) صورة الدرع. وفي تعليقها على هذا الإنجاز قالت: (يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية (عم بتعلّق فيك) من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان).

يذكر ان أغنية (عم بتعلّق فيك) حققت أكثر من 27 مليون إستماع وهي في صدارة أغنيات نانسي الأكثر استماعًا على أنغامي، تليها مباشرةً (معقول الغرام) و(حاسة بيك).