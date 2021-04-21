أنغام تتجاهل مكالمات أصالة و الأخيرة: (هذا آخر نداء!)

رغم تقديم الفنانة أصالة نصري الاعتذار للفنانة أنغام إلا أن أصالة كشفت مؤخراً أنها حاولت التواصل مع أنغام لكنها لاتجيب على مكالمتها. و قالت اصالة إنها حاولت الاتصال ثلاث مرات الفنانة أنغام، إلا أن الأخيرة لم ترد عليها، وأرسلت لها ثلاث رسائل، ولم يصلها أي رد.

وأضافت أصالة قائلة:(نغومة والله العظيم إذا ما بتردي جايي على بيتك نتفاهم، وهذا آخر نداء والله أنا عصبت)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وكشفت عدداً من المصادر سبب عدم رد أنغام على مكالمات أصالة مشيرة إلى أنها تعيش حالة من العزلة للاستمتاع بأجواء شهر رمضان بصحبة عائلتها إلا أنه من الممكن أن قوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإنهاء خلافاتها مع أصالة رسمياً.

وفي خطوة غير متوقعة من أصالة، نشرت صورة جمعت ابنائها مع النجمة أنغام معلقة عليها: (بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار .. لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه).

وبعد نشر أصالة اعتذارها علنياً ردت عليها النجمة المصري أنغام بمنشور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، (إنستجرام)، كتبت فيه: (كلنا بنغلط يا أصاله ويحسب لك ان عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير اني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف). مستخدمة نفس الصورةلتي استخدمتها أصالة، والتي جمعت بين أنغام ونجلي الفنانة السورية.