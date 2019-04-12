أنغام تتخلص من لقب (ضرة) و تصبح الزوجة الاولى...اليك التفاصيل

أنغام تتخلص من لقب (ضرة) و تصبح الزوجة الاولى

يبدو أن الهوجة الإعلامية التي طالت إعلان الفنانة أنغام زواجها رسميًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ارتدت على الأخير بشكل طوفان من المشاكل يغرق حياته الخاصة، بالتزامن مع قرار زوجته ياسمين عيسى الطلاق منه رسميًا رغم محاولاته لعدولها عن القرار.

ومن منطلق رفضها وجود أنغام كـ (ضرتها)، قالت ياسمين عيسى : (لن أسمح بهذه المهزلة الإعلامية، وقررت الطلاق مراعاة لمشاعر الطفلين)، لتبوء بهذا الإصرار كافة محاولات أحمد إبراهيم الجمع بين الزوجتين، رغم تباهيه مؤخرًا بزواجه من أنغام وخروجهما معًا إلى العلن وسط المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفال بألبوم أنغام الجديد (حالة خاصة جدًا)، وتبادلا أمام الصحفيين والقنوات الفضائية كلمات الحب علانية وأهدت انغام كافة أغاني الرومانسية في ألبومها لأحمد مرددة كلمات (أحمد جوزي وحبيبي واتحمل كتير بسببي وعلاقتنا حالة خاصة جدًا)، حسب اليوم السابع.

وأحدث زواج أحمد إبراهيم من أنغام زلزالًا مدويًا عبر منصات السوشيال ميديا خلال الأسابيع الماضية خاصة منذ تسريب خبر الزواج للصحافة قبل إعلانهما رسميًا، ليتفاجأ الجمهور أنهما قد عقدا قرانهما سرًا منذ أكثر من ستة أشهر مضت، ولم يكشفا عن علاقتهما إلا ردًا على الانتقادات وحالة الاستهجان التى طالتهما، ليقررا أخيرًا الخروج رسميًا للعلن كزوج وزوجة أمام الإعلام، لتخرج ياسمين عيسى عن صمتها وتقرر رفع دعوة طلاق ردًا لكرامتها وتم الموافقة عليها رسميًا، بعد إتمام الطلاق وديًا بين الطرفين، لتتحول بذلك أنغام إلى زوجة أولى بدلًَا من (ضرة).