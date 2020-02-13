أنغام تكشف لجمهورها عن إصابتها بهذا المرض...

كشفت النجمة أنغام في حفلها في دار الأوبرا المصرية المقام على المسرح الكبير بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، حيث أعلنت أنها منذ سنوات كانت تنتقد حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابه سوداء تؤثر علي جهازها التنفسي وبالتالي صوتها، إلا انه رغم انتهاء تلك الظاهرة إلا أنها هذا العام فوجئت باصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية وهو ما يؤثر بشكل كبير علي صوتها، حسب موقع اليوم السابع.

جاء إعلان أنغام لتلك الحالة المرضية توضيحا لعدم ردها علي الجمهور الذي يشيد بها بصيحات عالية داخل المسرح حيث كانت تفضل عدم الرد علب الجمهور حتى لا ينكشف أمرها لكنها فضلت ان تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكوى المايسترو هاني فرحات واعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها علي المسرح.