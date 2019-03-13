بالصور: أنغام في أول ظهور مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان بعد سنوات من القطيعة

أنغام

بعد سنوات طويلة من القطيعة والخلافات، ظهرت أنغام برفقة والدها الموسيقار محمد علي سليمان خلال حفلها الأول بعد ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وشاركت فيديو من بروفات الحفل بجانب والدها ومجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أنغام في الفيديو أثناء تواجدها مع والدها في بروفات حفلها القادم في الإسكندرية، وعلقت على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على فيسبوك وقالت: "أنغام مباشرة من كواليس حفلها القادم بالإسكندرية يوم 17-3 برفقة والدها الموسيقار محمد علي سليمان".

ويعد هذا الظهور لأنغام مع والدها هو الأول بعد وفاة أختها غنوة، لذا لاقت تفاعل كبير من محبيها الذين اعتبروا أيضًا أن تواجد والد أنغام معها في هذا التوقيت هو بمثابة مباركة منه لزواجها من الموزع المصري أحمد إبراهيم.

يشار إلى أن الفنانة أنغام طرحت ألبومها الغنائي مؤخرًا عبر قناتها على موقع يوتيوب بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وحصدت ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة جدًا، وتعاونت في أكثر من أغنية مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم.