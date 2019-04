أول تعليق من صابرين بورشيد بعد إصابتها بورم خبيث في المخ (فيديو)

View this post on Instagram

حبيت اطمنكم علي قبل السفر و دعائكم لي بالشفاء #الحمدلله على كل حال #صابرين_بورشيد

A post shared by Sabrin Burshaid صابرين بورشيد (@sabrinburshaid) on Apr 10, 2019 at 5:41am PDT