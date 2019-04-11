أول تعليق من صابرين بورشيد بعد إصابتها بورم خبيث في المخ (فيديو)

الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

شغلت يوم أمس الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد بال الكثيرين، وذلك بعدما أعلن والدها عبر حسابه على إنستغرام عن تدهور حالتها الصحية وإصابتها بـ3 أورام في الرأس، وهو الأمر الذي استدعى أن تسافر للخارج لتلقي العلاج اللازم.

وظهرت بورشيد من خلال مقطع فيديو قصير وهي على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات وترتدي ملابس التعقيم، وعلقت على أزمتها الصحية وطمأنت جمهورها قائلة: "هاي..حبيت أطمنكم علي..الحدلله أنا بخير وفي نعمة..وبس"، وتركت تعليقًا على الفيديو قالت فيه: "حبيت أطمنكم عليّ قبل السفر.. ودعاءكم لي بالشفاء.. الحمدلله على كل حال".

الجدير ذكره، أن الديوان الملكي في البحرين استجاب لمناشدات أهل صابرين بورشيد وعدد كبير من الفنانين الذين طلبوا من الحكومة البحرينية أن تعجّل في إجراءات السفر، حتى تتلقى الإعلامية البحرينية الرعاية الطبية اللازمة إلى حين شفائها من الورم الخبيث.

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