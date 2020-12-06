ابن هشام سليم المتحول جنسياً يثير الجدل بسبب هذا الفيديو.. شاهدوا!

تصدر نور هشام سليم هو ابن الفنان المصري هشام سليم حديث الصفحات الفنية والمواقع الإخبارية بعد إعلانه تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر.

وكان الأمر كان قد بدأ من خلال مقابلة لـ هشام مع الإعلامية إيناس الدغيدي والتي وجهت سؤال حول المشكلة الهرمونية التي واجهتها ابنته نورا ليجيب: "من اليوم الأول من لما حملتها حسيت إنو جسم ولد مش بنت، لحد ما صار عمرها 18 سنة وخبرتني إنها عايشة بجسم مش جسمها.. وتابع إنها تتحول الآن وقد بلغ الـ 26 عاماً من عمره".

وأضاف هشام أنهم واجهوا مشاكل في إخراج هوية جديدة له، وأنه في معظم الأحيان كان يناديها تلقائياً بـ "إنتي" الأمر الذي كان يسبب مشاكل بينهما.

وأضاف هشام أنه يدعم ابنه كما هو، ووجه رسالة للذين يواجهون نفس المشكلة ولأهالي هؤلاء الأولاد.

وقتها أبدى الجمهور والمشاهير العرب دعمهم لقصة ابن هشام خاصةً أنه كان يعاني من خلل هرموني ولم يتحول جنسياً بسبب رغبة خاصة منه غير مبررة.

من وقتها أصبحت قصة وحياة نور تحت أعين الصحافة والجمهور، وتعرض لهجوم بعد أن ظهر في فيديو وهو يدافع عن الناشطة المصرية "سارة حجازي" والمتحولة الجنسية "ملك الكاشف" بعد الهجوم الشديد عليهما من رواد السوشال ميديا، كما كان الغضب واضح عليه، إذ علق "من قبلني وانا متحول ولم يقبل سارة حجازي ما هو إلا منافق"، وأضاف "البنت ماتت وانتوا نازلين تدعوا عليها، بكرا لما هموت رح تعملوا نفس الشي"؟ وتحدث في الفيديو عن تحويله لجنسه، إذ علق "أنا ما عملتش تصحيح، أنا عملت تحويل جنس"!

ووصل الأمر وقتها للقضاء بعد أن قدم المحامي "أيمن محفوظ" بلاغاً عاجلاً للنائب العام بتهمة الترويج للمثلية، ودفاعه عن سارة حجازي التي انتحرت قبل أيام قليلة. وجاء في البلاغ أن هذا الجرم يعاقب عليه بقانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 وكذلك طبقا للمواد 178 و269 و294 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة على من يُحرض بمكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء، بأي وسيلة.

الجديد في الموضوع، أن نور شارك منذ أيام قليلة فيديو وهو يرتدي "حلق/أقراط" مما أثار سخرية الجمهور الذي علق بـ "هو مش عارف عاوز إيه" مما دفعه للخروج والرد على هذا الهجوم بـ "طول أنا ما أنا مكتوب بالهوية أنثى ما حدش لي عندي".

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