إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 الف جنيه بعد القبض عليه لهذا السبب...

أمرت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة افتتاح كافيه دون ترخيص.

كما أمرت النيابة بحجز باقي المتهمين والبالغ عددهم 19 شخص لغدا من أجل استكمال تحريات المباحث.

وكانت قوات الشرطة أغلقت مساء الأحد الرابع من إبريل/نيسان (كوفي شوب) مملوك لحسن شاكوش في مدينة نصر، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على ترخيص وألقت القبض على حسن شاكوش و19 شخص آخرين.

وتلقت قوات الشرطة بلاغا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكوفي شوب، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكافيه، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

كما أظهر فيديو متداول لحظة افتتاح مقهى حسن شاكوش، وتعطل حركة السير في الشارع العام على إثر ذلك.

ويعد (الكافيه) هو أول مشروعات حسن شاكوش الخاصة بعيدا عن المجال الفني. و كان حسن شاكوش، قد نشر عبر صفحته على(فيسبوك)، اللقطات الأولى من افتتاح المقهى الذي أطلق عليه اسم (شاكوش) مصر، وحضر الافتتاح الفنان المصري عمرو دياب.

يذكر أن هذه ليست الأزمة القانونية الأولى لشاكوش في 2021، ففي فبراير/شباط الماضي، حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.

وتم تحرير المحاضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة تواجدت الرقابة في موعد ومكان الحفل وتم تحرر قضيتي جنحة مباشرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلاً عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم بالرقص والإتيان لإثارة رواد المكان كما تم تحرير القضبة الأخرى للمطرب حسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائيا.