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إشادة واسعة بدور عائشة بن أحمد في (مذكرات زوج)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 03:18
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

البوابة-أشاد الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد بالفنانة التونسية عائشة بن أحمد وتألقها في مسلسل (مذكرات زوج) الذي يعرض حاليا خلال ماراثون رمضان الدرامي. بهاء الدين أكد انه يحب ملامح وجهها الطيبة، و اكتشف ان الجمهور يحبها أبضا.

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هذا و استطاعت الحلقات الأولى من مسلسل (مذكرات زوج) التواجد بصفة دائمة  ضمن التريند المصري وحققت حلقاته إشادات كبيرة بين الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي. 

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وأخرجه تامر نادي، وهو من بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، سما ابراهيم وادوارد وعمر الشناوي وسارة الشامي  وجيهان الشماشيرجي وفدوي عابد وعلي الطيب وعدد كبير من النجوم.

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