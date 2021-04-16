إصابة دلال عبد العزيز و دنيا سمير غانم بـ(كورونا) و توقف تصوير مسلسلهما

أصيبت الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز وعدد من المشاركين في مسلسل (عالم موازي) بفيروس كورونا، والجميع يخضعون حاليا للعزل في منازلهم و حالتهم مستقرة، ولم يعرف بعد هل سيتمكنون من استكمال تصوير المسلسل أم يتم تأجيله بشكل نهائي.

مسلسل (عالم موازي) من المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام جمال، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

هذا وتسببت الإصابة بفيروس كورونا في إلغاء إعلان كانت ستصوره كل من النجمتين دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم لإحدى شركات الاتصالات وكان سيذاع خلال شهر رمضان الحالي ، ولكنهما اعتذرتا بسبب اصابتهما.