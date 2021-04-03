إصابة عبير عيسى و ابنتها بفيروس كورونا و النجوم بقدمون لها الدعم

بعد تداول خبر إصابة عبير عيسى وابنتها منية بفيروس كورونا، بادر عدد من النجوم وأصدقاء عبير بدعوات الشفاء العاجل وتقديم الدعم لها لتتجاوز المرض بعزيمتها وقوتها.

الفنانة أمل الدباس تمنت لعبير الشفاء العاجل وكتبت (الاخت والزميلة عبير عيسى ألف سلامة عليكي يا ام منية، ما تشوفي شر، وشفاء عاجل انشالله).

بدورها عقبت الفنانة سهير فهد في منشور لها على (فيسبوك) تقول: (عبير عزيمتك قوية ورح تمر على خير بإذن الله منية أنت كمان قوية وراح تعدي هالأزمة إن شاء الله.. الله يشفيكم ويحميكم ويوقف معكم).

من جهته، المصور سامي الزعبي طلب الدعاء لـ عبير لشفائها سريعا(ادعوا من القلب بالشفاء العاجل للنجمة عبير عيسى، حيث هي الان بحاجة ماسة لدعائكم لها بالشفاء من وباء كورونا حماها الله وشافاها ..رح نشوفك قريبا في المسرح كالعادة وابتسامتك تهز المسرح وما حوله ..كوني قوية كالعادة كلنا بنحبك).

الفنانة الأردنية عبير عيسى ولدت عام 1961 في عمان، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1977، وقدمت دور البطولة في مسلسل (وعاد الحب) عام 1987، ولها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والدبلجة.

ونالت عبير عيسى شهرة كبيرة من خلال مشاركتها في مسلسل (العلم نور) و (حارة أبو عواد)، كما شاركت في العديد من الأعمال البدوية ولها أيضاً أعمال في الخليج ومصر.

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