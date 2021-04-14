إصابة نيكول سابا و زوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

طمأنت النجمة اللبنانية نيكول سابا محبيها عن وضعها الصحي بعد إصابتها بفايروس كورونا، وقالت في تصريح لها (الحمد لله أنا بصحة جيدة وأصبحت بآخر أيام الفايروس، كنت بمصر بمهمة عمل حين أُصبت بالفايروس على ما يبدو، وحين وصلت إلى لبنان ظهرت الأعراض).

وتابعت نيكول : (الحمد لله كانت الأعراض خفيفة بشكل عام ولم أعان، أول يومين فقط شعرت بتعب جسدي كبير الحرارة خفيفة ولكن وجع المفاصل كان موجودا. بشكل عام مرت على خير وأتمنى الصحة للجميع).

وكانت الفنانة نيكول قد أعلنت إصابتها بفايروس كورونا هي وزوجها يوسف الخال، حيث شاركت إحدى التغريدات التي تؤكد إصابتها عبر حسابها الشخصي على (تويتر) لتؤكد صحة الإصابة قائلة : (الحمد لله على كل شيء).

وسرعان ما حصدت سابا عددا كبيرا من التعليقات التي تتمنى لها الشفاء العاجل هي وزوجها بعد إصابتهما بفايروس كورونا.

وكانت الفنانة سابا قد أعلنت عودتها للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان(حفلة فركشة) في فبراير/شباط الماضي، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

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