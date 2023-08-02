إطلالة تحبس الأنفاس لنسرين طافش بالـ(تايجر) الجريء

البوابة-شاركت النجمة السورية نسرين طافش صورا من رحلتها إلى سوريا وقضاء فترة استجمام عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستغرام)، و ظهرت نسرين طافش مرتدية فستان بنقشة (التايجر )مكشوف البطن و رفعت نصف شعرها للأعلى.

وقد تفاعل الجمهور مع إطلالة نسرين و تغزلوا في جمالها و قوامها الممشوق و انهالت عليها التعليقات متمنين لها حياة سعيدة وهادئة بعيدة عن الحزن والتعب.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد أعلنت سابقا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، قائلة: (لقد تم طلاقي بشكل رسميبكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية).