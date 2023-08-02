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إطلالة تحبس الأنفاس لنسرين طافش بالـ(تايجر) الجريء

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 03:25
نسرين طافش
نسرين طافش

البوابة-شاركت النجمة السورية نسرين طافش صورا من رحلتها إلى سوريا وقضاء فترة استجمام عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستغرام)، و ظهرت نسرين طافش مرتدية فستان بنقشة (التايجر )مكشوف البطن و رفعت نصف شعرها للأعلى.

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نسرين طافش

وقد تفاعل الجمهور مع إطلالة نسرين و تغزلوا في جمالها و قوامها الممشوق و انهالت عليها التعليقات متمنين لها حياة سعيدة وهادئة بعيدة عن الحزن والتعب.

يذكر ان نسرين طافش كانت قد أعلنت سابقا انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، قائلة: (لقد تم طلاقي بشكل رسميبكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية).

نسرين طافش

 

كلمات دالة:نسرين طافش

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