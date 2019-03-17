بالصور: إطلالة تخطف الأنفاس لنانسي عجرم في أول ظهور بعد الولادة

نانسي عجرم

جذبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطلالة بيضاء تعد هي الأولى بعد ولادتها لطفلتها الثالثة "ليا"، وبدت بجسم نحيف ومتناسق ورشيق، مما ترك متابعيها في حالة ذهول واندهاش، بالإضافة إلى فضول لمعرفة سر محافظتها على تلك الرشاقة.

وتفاعل المتابعون من خلال التعليقات على الصورة، فكان جزء منهم بدأ بطرح التساؤلات والتخمينات حول قدرتها على خسارة الوزن بطريقة سريعة بعد الولادة، والجزء الآخر من التعليقات أكد أنه تم التقاط هذه الصورة لها في وقت سابق قبل الحمل وقامت بمشاركتها الآن.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Mar 14, 2019 at 10:20am PDT

الجدير ذكره أن نانسي عجرم لا زالت في إجازة أمومة، وكانت قد أجلت الكثير من المشاريع الفنية والنشاطات الخاصة بأعمالها كافة، حتى تستطيع قضاء المزيد من الوقت مع طفلتها "ليا" والتي أهدتها أغنية تحمل اسمها يوم ولادتها عبر يوتيوب.