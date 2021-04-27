إليسا تبهر متابعيها بإطلالة حمراء و تعد لهم مفاجأة

نشرت النجمة إليسا،صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجماعي(انستجرام).

وظهرت إليسا بأطلالة جذابة مرتدية فستان احمر قصير كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تظهر جمالها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :(قمر ، جميلة ، احلي اليسا).

من جهة اخرى، انتهت النجمة إليسا من تصوير حملة دعائية جديدة لأحد الشركات العقارية المصرية، من المنتظر طرحها كمفاجأة النصف الثاني من الشهر الفضيل، لتنضم إليسا إلى مواطنتيها نانسي عجرم وميريام فارس.

وقامت إليسا بتصوير مشاهدها في ساحة الأهرامات المصرية، تحت إشراف نفس الشركة التي تولت تصميم وإخراج حملة "الرحلة الذهبية" لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى القاعة الملكية بمتحف الحضارة.