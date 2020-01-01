إليسا تحتفل برأس السنة في لندن و برفقة شقيقتها

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بحلول العام الميلادي الجديد 2020 في العاصمة البريطانية لندن، حيث شاركت أختها نورما الاحتفالات، ونشرت المطربة اللبنانية صورها مع أختها وهما ترتديان قناع بأرقام العام الجديد 2020، وعلقت ملكة الإحساس على الصور (عام جديد سعيد.. مع أختي).

ويشار إلى أن المطربة اللبنانية إليسا، خاضت تجربة صحفية بالتعاون مع جريدة النهار اللبنانية، وذلك فى عدد خاص للجريدة، حيث تولت الفنانة رئاسة تحرير عدد خاص من جريدة النهار اللبنانية، ويشمل هذا العدد مجموعة من القصص الملهمة والتجارب فى حياة إليسا، حسبما ذكر الصحفي جورج موسى من جريدة النهار، قبل يومين.