إليسا تدعو جمهورها لزيارة الطبيب النفسي!

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على (تويتر)، قائلة: (العالم عم يحيي اليوم العالمي للصحة النفسية، وكل واحد فينا مسؤول عن يللي حولو، ما تخلوا حدا يتوجع لحالو أو يسكت عن معاناتو، ما تترددوا بزيارة الطبيب النفسي لما تحسوا بحاجة، وكونوا دايما حد اللي بحاجة يحكي عن مشاكله، الصحة النفسية أولولية)، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية (كرهني) وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير (إلى كل اللي بيحبوني).