إليسا تغادر منصة (واتساب) لهذا السبب

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن تركها لتطبيق المراسلة الفوري (واتساب) اعتراضا على الشروط والقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة منذ بداية العام الجديد.

وجاء إعلان الفنانة إليسا عبر صفحتها الشخصية على منصة تطبيق (تويتر)، وقالت فيه باللغة الإنجليزية: (أعتقد أنني سأترك واتساب وسأنتقل إلى تطبيق آخر)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان تطبيق (واتساب) قد قام بالإعلان عن عدد من الشروط الجديدة والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع (فيس بوك)، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه كجزء من عائلة شركات (فيسبوك)، يتلقى (واتساب) معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها.

ويمهل (واتساب) في الوقت ذاته، جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير/ شباط لتفادي تعطل حساباتهم.

