إليسا تكشف لجمهورها عن أحدث تطورات وضعها الصحي

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا مساء يوم أمس الجمعة حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا بمدينة السادس من أكتوبر في مصر .

وخلال الحفل أعلنت إليسا عن تعافيها الكامل من مرض سرطان الثدي الذي أصيبت به العام الماضي وذلك بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج أتمتها بشكل كامل .

وعلقت إليسا على ذلك قائلة : )الحمد لله صحتي أصبحت بخير ومبسوطة بعد الشفاء . وسأتواجد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية )، حسب موقع دنيا الوطن.

وفاجأت إليسا الجمهور بإعلان موعد طرح ألبومها المقبل حيث قالت إنها تواصل التحضيرات وتسجيل الأغاني هذه الفترة على أن يتم طرح ألبومها الجديد خلال عيد الفطر المقبل، والذي سيتضمن 4 أغاني باللهجة اللبنانية وستكون باقي أغنيات الألبوم باللهجة المصرية .

