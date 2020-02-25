إليسا تهاجم حزب الله بسبب فيروس (كورونا)!

أبدت النجمة اللبنانية إليسا إستيائها من تعاطي المسؤولين اللبنانيين تجاه الرحلات القادمة من إيران وعدم توقيفها حتى هذه اللحظة رغم إنتشار وباء كورونا هناك، و مطالبتهم المواطنين بعدم الخوف والهلع من انتشار الفيروس .

ووصفت إليسا في تغريدة لها عبر (تويتر) الدولة بالوقحة حيث كتبت: ( دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!).



