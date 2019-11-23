إليسا تهدي الشعب اللبناني أغنية (عم ثور)

طرحت النجمة اللبنانية إليسا أغنية (عم ثور) تضامنا مع الشعب اللبناني في ثورته و بمناسبة عيد الاستقلال، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

ولاقت هذه الأغنية تفاعلاً سريعاً لتتصدر المواضيع الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث أعلنت عنها إليسا بتغريدةٍ عبر حسابها الرسمي كاتبة: (وتا ما وطننا ينحني... صار الشعب ثوار!) وأرفقت التغريدة بالوسم #عم_ثور.

وتقول كلمات الأغنية: (عم ثور تاقلك أنا يا هالوطن أمك أختك أنا ورفيقتك وبقلبي عم ضمك، واللي بساحات الغضب نزلوا ما بدن غير، إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همك ومنثور تانقلك خلص عن جد بكفي جايين تحساب الظلم بقلوبنا نصفي بدنا وطنا يكون ع قياس كل الناس وولادنا بقلب الوطن مشوارها تكفي نحنا اللى ثورتنا غضب، ثورة شعب جبار ثورة بوج اللى اعتدا على الحق والأحرار، وكتار بحجم الوطن عشنا على الإصرار وتا ما وطنا ينحني صار الشعب ثوار).