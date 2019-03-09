إليسا تعلق على خلافها مع نوال الزغبي و نجوى كرم: (خلصنا سجالات)

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأخبار التي انتشرت بقوة خلال الفترة الأخيرة، والتي ترصد الخلافات بينها وبين الفنانتين نجوى كرم ونوال الزغبي.

لم تؤكد أو تنفِ بشكل مباشر وجود خلافات، لكنها طلبت التهدئة من متابعيها وعدم الإساءة لأحد، لافتة إلى أن كل الأسماء في شركة (روتانا) أسماء لامعة.

وكتبت اليسا تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، قائلة: (كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل. أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز).

وتابعت إليسا في تغريدة أخرى، قائلة: (كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة. الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني)، حسب موقع صدى البلد.

ويأتي ذلك بعد ملاحظة عدد من نشطاء السوشيال ميديا، والإعلاميين وجود اتحاد بين نجوى كرم ونوال الزغبي، في ظل ابتعاد إليسا

عن النجمتين السابقتين، بعد عودتهما إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، واحتدام المنافسة بين الثلاثي.

وترتب على عودة نجوى ونوال إلى روتانا، في وجود قطيعة إلكترونية بين النجمتين وبين اليسا، في الوقت الذي تغيبت فيه الأخيرة عن حضور الإحتفالية الخاصة بإعلان تعاقد روتانا مع نجوى، وإحتفالية ألبوم (كدة باي) الخاص بـ نوال، والذي أقيم قبل يومين في العاصمة اللبنانية بيروت.