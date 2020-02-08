إياد نصار يطل على جمهوره بـ(ليالينا) في رمضان

بدأ النجم الأردني إياد نصار تصوير مسلسله الجديد (ليالينا) والمقرر عرضه في رمضان القادم، من إنتاج سينرجى، وإخراج أحمد صالح، قصة سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، ويستكمل نصار مشاهده فى المسلسل في مصر الجديدة وتدور أحداث المسلسل في فترة الثمانينيات بحي الزمالك، حول 4 شخصيات البطل إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين .

وفى سياق متصل، كان قد احتفل صناع وأبطال مسلسل (ليالينا) بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل في حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوي، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي وهشام الشاذلي والمنتج الفني يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدؤا تصوير أول مشاهد العمل في الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.