إياد نصار يواصل العمل على تصوير (موسى) و (حوادث الشانزليزيه)

بدأ الفنان إياد نصار تصوير أول مشاهده بفيلم (موسى) تأليف وإخراج بيتر ميمي، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث صور عددا من المشاهد التي جمعته مع كريم محمود عبد العزيز ومن المقرر الاستمرار فى هذا الديكور بضعة أيام وبعدها يتم الانتقال لديكور آخر يتم تجهيزه حاليا، حسب موقع اليوم السابع.

فيلم (موسى) مقرر عرضه فى أجازة نصف العام المقبلة 2020، و هوبطولة اياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد حاتم ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي الذي يظهر بمشهدين فقط انتهى من تصويرهما. و الفيلم يشكف عن أول روبوت فى الشرق الوسط، ويمر الفيلم بعدة مراحل، وخلال الأحداث يمر الابطال بظروف وأحداث تنقلب ضدهم وخلافه، الفيلم يعد نوعية جديدة فى السينما يقدمها صناعه لأول مرة .

وفى سياق آخر يواصل اياد نصار تصوير مسلسله (حواديت الشانزليزيه) وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته مي سليم، داليا مصطفى، انجي المقدم، ادوارد، وعايدة رياض، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.