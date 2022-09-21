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إيمان العاصي تفيض أنوثة في أحدث إطلالاتها

سهير العابد

سهير العابد

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:30
إيمان العاصي
إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

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وظهرت إيمان العاصي في الصورة، وهي تستعرض جمالها أمام المرآة بإطلالة جذابة  بدون مكياج تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، فيلم (فارس) الذي تم رفعه مؤخرا من السينمات لضعف الإقبال عليه.الفيلم من بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

كلمات دالة:إيمان العاصي

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