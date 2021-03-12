إيمي سمير غانم تحسم خبر اعتزالها و ارتدائها الحجاب

خرجت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عن صمتها، وقامت بتوضيح صحة المنشور المتداول على لسانها حول ارتداء الحجاب بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان، واعتزال الفن نهائيا.

وأكدت إيمي على أن الحساب الذي نشر صورتها بالحجاب، وأعلن قرار الاعتزال يحمل اسمها، ولكنه لا يخصها ولا تعرف من يديره، حسب موقع مجلة سيدتي.

يذكر أن حسابا مزيفا ينتحل اسم إيمي سمير غانم، على موقع (تويت) نشر صورة لها بالحجاب تم التقاطها أثناء تأدية إيمي مراسم العمرة، وعلق عليها قائلًا: (وحشتونى النهارده هيكون أول يوم ليّا بالحجاب.. ادعولي بالثبات).



يذكر ان إيمي سمير غانم، بعيدة عن الوسط الفني منذ قدمت بطولة مسلسل (سوبر ميرو)، في موسم رمضان 2019، وشاركها البطولة والدها النجم سمير غانم، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ومن تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.