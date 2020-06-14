ابنة السفير يتصدر قبل عرضه بيوم!

بعد أن توقف عرض المسلسل التركي "ابنة السفير" عند الحلقة 15 بسبب جائحة كورونا، وسيتم عرض الحلقة 16 يوم الاثنين الموافق 15/6/2020 إلا أنه يتم ترجمتها وعرضها على موقع عشق يوم الثلاثاء.

ويوم أمس، تم عرض الإعلان الثاني للحلقة، وحصد أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال 24 ساعة. وفي الإعلان يبدو أن الأحداث ستكون متسارع فقد ظهر أن "ملك" ابنة "ناري شلبي" و"سانجار افه أوغلو" تختفي وتبدأ رحلة البحث. كما أنه يظهر اعتراف "غديز ايشيكلي" لـ"ناري" بحبه.



جميع هذه الأحداث التي ظهرت في الإعلان جعلت جمهور متحمس أكثر من قبل لمشاهدة الحلقة، خاصة وأن للمسلسل جمهور كبير في تركيا وعند العرب منذ عرض الحلقة الأولى التي أثارت الجدل بسبب جراتها وتناولها لموضوع "البكارة" عند الفتيات.

أحداث المسلسل حول قصة حب مستحيلة بين ناره ابنة السفير وسنجار ابن عامل بسيط في موغالا. ناره سنجار وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة التي تقابلا فيها عندما كانا طفلان.

العاشقان يدركان انهما لن يستطيعا الاجتماع بسبب مواضيع عائلية فيقرران الهرب وترك كل شيء خلفهما. في اليوم الذي سيهربان فيه يحصل شيء غامض وتختفي ناره بشكل مفاجئ! بعد سنوات ستتغير حياة سانجار وعندما يستعد للزواج من فتاة اخرى تظهر ناره أمامه من جديد ومعها اسرار الماضي.



يذكر أن المسلسل من بطولة "انجين أكيوريك" بدور "سانجار افه أوغلو"، "نسليهان أتاغول" بدور "ناري شلبي"، والطفلة "بيرين جنتش ألب" بدور "ملك افه أوغلو"، والوسيم "أوراز كايجلار أوغلو" بدور "غديز ايشيكلي".