ابنة عمرو دياب تكشف هوية خطيبها للمرة الأولى.. شاهد الفيديو

نشرت الإبنة الأكبر للنجم المصري عمرو دياب ، نور عمرو دياب، فيديو يجمعها بخطيبها المدرب الرياضي كيران وودورد، ويعد هذا الظهور الأول للثنائي بعد إعلان دياب نبأ خطوبتها.

شاركت نور دياب متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مدونة فيديو Vlog توثِّق رحلة تسوقها، وتضمنت اللقطات مشهد تظهر فيه برفقة خطيبها وهما يستمتعان بوجبة غداء صحية نباتية في إحدى المطاعم المحلية، حيث اختارت إطلالة كاجوال مُرتديةً تيشيرت وردي وزيَّنت رقبتها بعقد يدوي الصنع.

نور عمرو دياب تعلن خطوبتها

أعلنت نور دياب، ابنة الفنانة المصرية شيرين رضا، نبأ خطوبتها عبر بث مباشر على حسابها على موقع "إنستغرام" أثناء توجهها لإحدى المحال التجارية الخاصة بالديكورات المنزلية والأثاث، كاشفةً أنها تستعد للانتقال برفقة خطيبها إلى جنوب لندن ولا بد من التحضير لبيت الزوجية.

وكشفت أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة حالياً لأنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة السابقة من أجل الإستعداد لليوم الكبير.

وأضافت أنها تنتقل الآن إلى مكان جديد في العاصمة البريطانية لندن من أجل تحضير منزل الزوجية.

خطيب نور عمرو دياب

يُشار أن خطيب دياب هو المدرب البريطاني ذي الأصول الإفريقية كيران وودورد، وهو يعمل مدرب لياقة بدنية ومختص بالتأمل الواعي، ومن هواياته التصوير.

وقد جمعت دياب وكيران علاقة صداقة قديمة تجمعهما، إذ نشر المدرب الرياضي صورة لها التقطتها في يوم عيد ميلادها، وعلَّق: "صورة قديمة لها في عيد ميلادها، أليست تبدو جميلة جدًا؟".

لترد عليه نور: "أنت لطيف حبيبي، أحبك"، ليجيبها "أحبك أيضًا عزيزتي.. توأم الشعلة، أنت تستحقين العالم".

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر!

تعرضت نور الابنة الوحيدة لـ الممثلة المصرية شيرين رضا من زوجها الفنان المصري عمرو دياب حملة تنمر كبيرة منذ مدة، وأطلت نور والتي تشارك صُورها بشكل طبيعي عبر حسابها الرسمي في انستقرام على الجمهور بصورة جديدة إلا أنها لم تتوقع السخرية الكبيرة التي تعرضت لها من الجمهور الذي تداول صُورتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات لا تمت للإنسانية والتي كان من بينها "قد ما امها وابوها عملوا عمليات تجميل"، وأضاف آخر "ع الاصدار القديم".. وكان هنالك تعليق "لا أحد يقولي تتكلمين على خلقة ربي بس صدق ما اتوقع في احد يسوي الحواجب بهذي الطريق او الكحل لا حول ولا قوه ولو ابتسمت ابتسامه خفيفه افضل ماله داعي تطير عيونها وتكشر".

وتجاهلت نور بدورها التنمر وأغلقت خاصية التعليقات عبر حسابها في انستقرام بالرغم من أن الأغلب وجد أن الصورة طبيعية ولا شيء يدعو للخجل فيها.