ابنة فيفي عبدة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها وهذا ما قالته

عزة ووالدتها فيفي عبده

أصاب العديد من محبي الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده القلق، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل عن تعرضها لأزمة صحية صعبة دفعتها لدخول المشفى والبقاء في السرير لتلقي العلاج اللازم، وتركت تعليقًا طلبت فيه من جمهورها الدعاء لها لتخطي هذه الوعكة.

وفي التفاصيل، كشفت عزة ابنة الفنانة فيفي عبده عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها في تصريح لموقع "فوشيا"، وقالت: " أمي تنام طوال الوقت، بسبب الأدوية التي تأخذها وتتسب لها الشعور بالنعاس، كما أن البرد تسبب لها في مضاعفات، مثل السعال والشعور بالتكسير في العظام".

وتابعت: “حالتها تتحسن مع مرور الوقت، ونشكر كل من حاول التواصل معها والاطمئنان عليها خلال الساعات الماضية”.

الجدير بالذكر، أن فيفي عبده أعلنت في نهاية عام 2018 عن عودتها لممارسة الرقص بعد ابتعادها لسنوات، مؤكدة للجميع أنها لا زالت تتمتع بصحة جيدة، وبامكانها أن تشعل المسرح كما كانت تفعل في شبابها، وكانت أولى حفلاتها بعد العودة في ليلة رأس السنة لعام 2019.