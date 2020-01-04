ابنة هيفاء وهبي تؤكد لمتابعيها: (أنا اشبة أبي!)

ردت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر (انستجرام) الذي قارن الشبه بينها وبين أبيها.

وفاجأت ابنة هيفاء وهبي الجميع بردها، حينما قالت إنه لا يوجد أي صور لأبيها على (جوجل) لكنها بالفعل تشبهه، حسب موقع صدى البلد.

كانت زينب نصر فياض (ابنة هيفاء وهبي)، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق (انستجرام)، ظهرت فيها مع ابنتيها (رهف ودانييلا)، ولم ترتد دبلة الزواج في يدها اليسرى، للمرة الثانية على التوالي، ما أثار الجدل مجددًا حول طلاقها.

ظهور زينب فياض بدون دبلة الزواج مؤخرًا، فتح باب الشك حول حقيقة طلاقها من زوجها، لاسيما وأنها تفرض السرية حول زوجها ولم تظهر معه أو تتحدث عنه مُطلقًا، كما أنها دائمة الظهور مع ابنتيها بدونه.



