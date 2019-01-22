ابن شاروخان يتعرّض لهذه المشكلة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي..شاهدوا ماذا حدث!

أريان خان بصحبة والده شاروخان

يستحوذ أريان خان ابن الفنان الهندي شاروخان على نسبة متابعات عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم أنه لا زال بعيدًا عن الأضواء وبعيدًا أجواء السينما في بوليوود.

ومع ذلك، لسوء الحظ كشف أريان خان من خلال حسابه على موقع إنستغرام بأن حسابه على موقع فيسبوك قد تعرض للاختراق من أحد الأشخاص، وكتب قائلًا: "تم اختراق حسابي على الفيسبوك..الرجاء تجاهل أي شيء يُكتب هناك".

وكان اللافت في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصية معروفة على مواقع التواصل للاختراق، حيث أنه منذ فترة وجيزة كان الفنان أبهيشيك باتشان قد تم اختراق حسابه أيضًا على موقع تويتر وعانى من نفس المشكلة.

من ناحية أخرى، يدرس أريان في الوقت الحالي صناعة الأفلام في كاليفورنيا، وفي إحدى المقابلات مع والده شاروخان سأل الصحفي نجم بوليوود اذا ما كان أريان سيدخل عالم السينما، فكانت إجابته أنه عليه أن يكمل تعليمه أولًا ومن ثم سيكون له حرية القرار.