احتجاز النجمة جيداء دوفينجي بسبب آلام مفاجئة في المعدة

يبدو أن المرض بات لا يفارق النجمة التركية الشهيرة جيداء دوفينجى التي عولجت من التهاب الأذن الوسطى مؤخرا ، حيث احتجزت بالمستشفى الليلة الماضية بسبب ألم شديد في المعدة.

وبحسب جريدة “حريات” التركية ، ذهبت جيداء دوفينجى وزوجها بولنت إلى المستشفى ليلة أمس بسبب معاناتها من ألام حادة فى المعدة، حيث احتجزت النجمة 4 ساعات فى غرفة الطوارئ ، وشوهدت بعد التدخل الطبى على كرسى متحرك أثناء مغادرتها المستشفى.

يذكر أن جيداء دوفنجي هي من مواليد العام 1977م وتعود لعائلة فنية فوالديها فنانين معروفين، أكملت دراستها وتخرجت من قسم الإقتصاد في جامعة مرمرة في اسطنبول،وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها التمثيل والتصوير الفوتوغرافي كما شاركت في مسابقة ملكة جمال تركيا للعام 1997م لتحصل على لقب الوصيفة الثانية لملكة جمال تركيا. تزوجت مرتين وكانت ثمرة زواجها الثاني ابنتها بانا التي شاركت معظم صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تطبيق الصور انستغرام .