احتفالًا بيوم الأشقاء.. إليكِ صور لمشاهير بوليوود مع أشقائهم (صور)

تعد العلاقة بين الأخوة واحدة من أنقى وأقوى العلاقات والروابط في الحياة، إذ يعتبر الأشقاء هم أول أصدقاء لنا وكثيرًا ما يكونون بمثابة بئر لأسرارنا، كما أنه بالإضافة إلى ما تحمله هذه العلاقة من دفء، فكثيرا ما تتميز ببعض المشاكسات.

وكما هو الحال، هناك العديد من مشاهير بوليوود الذين تجمعهم علاقة مميزة مع أشقائهم، وبمناسبة يوم الأشقاء، إليكِ من مجلة "بينك فيلا" صور لمشاهير بوليوود مع أشقائهم:

ديبيكا بادوكون وشقيقتها أنيشا

دائما ما تدعم ديبيكا وأنيشا بعضهما البعض، سواء على مستوى حياتهما الشخصية والمهنية، كما كشفت ديبيكا أن أنيشا تعد بئر أسرارها.

أرجون وأنشولا كابور

لدى الممثل الهندي أرجون كابور 3 شقيقات، وهن جانفي وخوشي وأنشولا كابور، ولكن أنشولا هي الأقرب إلى أرجون، ودائمًا يدعم كلا منهما الآخر ويشجعان بعضهما دائمًا.

عليا وشاهين بهات

نادرًا ما تسلط الأضواء على شاهين، شقيقة عليا بهات، ولكنها أفصحت سابقًا عن تعرضها للاكتئاب وتحدثت عن كيف دعمتها عليا في تلك الفترة العصيبة، كما أن عليا ساهمت في انتشار كتاب شقيقتها ونجاحه.

كاريشما وكارينا كابور خان

تتميز كلا من كاريشما وكارينا بحضور جذاب وإطلالات جذابة لا تُقاوم، بالإضافة إلى أنهما ناجحتان ودائمًا ما يشيدان بنجاح بعضهما البعض.

أبهيشيك وشويتا باتشان

لفت أبهيشيك وشويتا الأنظار بعلاقتهما المشاكسة، أثناء ظهورهما في برنامج " القهوة مع كاران" في موسمه السادس، حيث كانا يمزحان مع بعضهما ويسخران من بعضهما البعض أيضًا يتعاملان بتلقائية.

سلمان وسهيل وأرباز خان

ينتمي الأشقاء الثلاثة إلى عائلة من عمالقة الفن في الهند، ودائمًا ما يكونون بجانب بعضهم البعض، وعلى الرغم من أن سلمان ناجحًا أكثر من سهيل وأرباز، إلا أن ذلك لم يؤد إلى مشاكل بينهم، حيث تجمعهم علاقة مليئة بالمحبة والمرح والمشاكسة بالطبع.

شاروخان وشقيقته شاهيناز

عاش شاروخان وشقيقته فترة عصيبة بعد وفاة والدتهما، التي أثرت على صحة شاهيناز النفسية والعقلية، وعلى الرغم من أنه يصغرها بـ 6 سنوات، إلا أنه منذ تلك الفترة وحتى الآن، يعتني شاروخان بشقيقته ويعيشان سويًا، ودائما ما يحرص شاروخان على فعل أي شيء لإسعاد شقيقته.

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