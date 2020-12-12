احتفال رومانسي تقيمه ياسمين عبد العزيز لزوجها في عيد ميلاده (صور)

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام)، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده، معلقة :(عيد ميلاد سعيد حبيبي)، حسب موقع اليوم السابع.

بدوره شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) صورة من احتفال زوجته بعيد ميلاده، معلقا :(شكرا حبيبتي.. بحبك)، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.