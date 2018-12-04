بالصورة: الإعلامية اللبنانية كارلا حدّاد تُثير استياء متابعيها بسبب صورتها الشبه عارية!

الإعلامية اللبنانية كارلا حداد

أثارت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد موجة من الجدل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما شاركت أحدث صورها المخصصة لإحدى الحملات الإعلانية لشركة "أديداس"، والتي وصفها البعض بأنها جريئة جدًا ولا تليق بمسيرتها المهنية والاحترافية.

وظهرت حداد في الصورة وهي ترتدي الحذاء الخاص من "أديداس"، وتختبئ خلف صورة الحذاء الذي تروّج له بطريقة أبرزت ملامح جسدها من كافة الزوايا، وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن سبب اختيار هذه الوضعية للترويج لمنتج رياضي وما الهدف منه.

وكانت التعليقات قد انقسمت بين متابعيها، حيث كتب لها البعض: "هي دعاية للأحذية الرياضية ومش للملابس الداخلية"، وكتب لها آخرون وقالوا: "كنتي اعلامية ناجحة وش فيك. صرتي بذا المستوى.

وكان قسم آخر قد صبت آرائهم في الجانب الإيجابي وعلقوا لكارلا وقالوا: "احلى بنوت وام احلى بنوت ومرت اهضم زلمة، بيلبقلك شو ما تعملي"، وأيضًا جاء في التعليقات: "الصورة كثير حلوة ما فهمت ليه كل الضجة لي صارت عليها!".