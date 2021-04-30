التعليق الأول لحورية فرغلي بعد نجاح عمليات ترميم أنفها في امريكا

أعربت النجمة حورية فرغلي، عن سعادتها بنجاح العمليات الجراحية التى أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدمة الشكر لله على شفائها.

ونشرت حورية صورة لها، عبر (إنستجرام) و(فيسبوك)، بعد نجاح الجراحة، صحبتها بتعليق: ( الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه).

هذا و تداول رواد السوشال ميديا صُور جديدة للممثلة المصرية حورية فرغلي بأول ظهور لها من بعد خضوعها لـ أربع عمليات تجميل في الانف.

صُور المتداولة أظهرت حورية بشكل جيد خصوصاً الأنف وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الصُور بشكل كبير ضمن تعليقات كان منها (المهم رجعت لها حاسة الشم)...وجاء في تعليق آخر (ربي يتم عليها الصحه والعافيه)..وتابع آخر (الحمد لله ع سلامتها وان شاء الله ترجع زي قبل الحادث).