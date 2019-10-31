التعليق الأول لريهام سعيد بعد برائتها من قضية (السمنة)

علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على برائتها من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من المصريين في قضية (السمنة)، حيث استعرضت خبراً لإحدى الصحف المصرية عن برائتها على حسابها الرسمي في (إنستجرام)، وعلّقت عليه قائلةً: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، حسب موقع دنيا الوطن.

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة إليها بالسخرية من المصريين في قضية (السمنة)، وذلك في الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.